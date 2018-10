Manfredini, il grande, torna per l'apertura della stagione di Fuori Luogo

Appuntamento il 26 e il 27 ottobre al Dialma Ruggiero per l'ottava edizione della stagione targata 2018.

La Spezia - Si apre con un cult del teatro contemporaneo, per la prima volta in Liguria, l’ottava edizione di Fuori Luogo, percorsi teatrali nel presente, progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, associazione Scena Madre e CasArsA Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra.



Il maestro Danio Manfredini, ormai di casa al Dialma Ruggiero, debutta e inaugura venerdì 26 e sabato 27 ottobre quest’edizione “fuori misura” - che per la prima volta coinvolgerà, oltre alla Spezia, anche i comuni più grandi della provincia – dal titolo Il golfo (è) dei poeti! con uno dei suoi lavori più belli e apprezzati, Al Presente, spettacolo prodotto dalla Corte Ospitale che nel 1999 lo portò come migliore attore al Premio Ubu.



Uno spaccato della mente e della sua inafferrabilità che vede in scena un uomo e il suo doppio: una parte è immobile, assorta, riflessiva, una parte è inquieta e si identifica con i fantasmi che popolano la sua mente.

Un lavoro poetico e delicato in cui Manfredini, con la sensibilità che lo contraddistingue, prende a prestito dalle patologie psichiatriche gli atteggiamenti fisici che esprimono tensioni, le amplifica attraverso quelle forme, porta alla luce le pulsioni più nascoste, cerca di dare ordine, forma, al caos della sua mente.

L’attore e autore entra attraverso l’immaginazione in un flusso di associazioni inarrestabili che lo conducono in diversi spazi, in diversi tempi della sua vita.

Nella solitudine rincorre i pensieri, quel dialogo interiore ininterrotto che lo accompagna, l'inquietudine provocata da ricordi, voci di persone care, immagini di un passato vago ma sempre presente e suggestioni dal mondo contemporaneo.



Un debutto che è anche e soprattutto una dichiarazione di poetica per l’artista e per la direzione artistica di Fuori Luogo, che dedica questa edizione all’amico e maestro da poco scomparso Antonello Pischedda.



Il progetto di rete Fuori Luogo VIII edizione è sostenuto da Compagnia di San Paolo (come maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2018 del bando Performing Arts. Altri enti sostenitori del progetto sono: Ministero dei Beni Culturali, Regione Liguria, Isforcoop Liguria, Reclip – Rete del Contemporaneo Piemonte Liguria e Fondazione Carispezia (nell’ambito del bando “call for crowdfunding”).



Info: Centro Dialma Ruggiero, Via C. Monteverdi 117, La Spezia 375-57 14 205 / 0187-713264 prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

Prezzi: Studenti scuole superiori: 5€ - Under 30: 10€ - Iscritti Scarti Factory: 8€

Intero: 15€

Carnet 8 spettacoli Fuori Luogo* Studenti scuole superiori: 35€ - Under 30: 64€ - Intero: 80€