Mammaiuto, dai riconoscimenti a Spazio 32

Il collettivo artistico spezzino, che raccoglie consensi in Italia e non solo, presenta il fumetto autoprodotto "I tre cani" nella biblioteca della Fondazione Carispezia.

La Spezia - Fare fumetti per il piacere di farli. È questa la mission dell’associazione culturale spezzina Mammaiuto, che sarà ospite venerdì 18 maggio (alle 18) a Spazio 32 – biblioteca e centro culturale della Fondazione Carispezia dedicato al fumetto, all’illustrazione e alle arti grafiche – per presentare le proprie attività e il nuovo volume autoprodotto “I Tre Cani” di Samuel Daveti (testi) e Laura Camelli (disegni) – entrambi membri dell’associazione – vincitore del Premio Micheluzzi come “Miglior Webcomic” al Napoli Comicon 2018.

Un evento che si inserisce dunque nel percorso di Spazio 32 dedicato a valorizzare i talenti del territorio nel campo delle arti visive, nonché una delle più interessanti realtà indipendenti nel panorama del fumetto italiano.



I Tre Cani

Una ragazza, con l’aiuto di tre cani magici, affronta un viaggio alla scoperta di sé stessa: vivendo fantastiche avventure, raggiungerà libertà ed emancipazione.

“Se la maggior parte delle fiabe tradizionali italiane ha sempre avuto come protagonisti uomini che intraprendono incredibili avventure e, nella storia della letteratura, i personaggi femminili protagonisti compaiono in minor numero, spesso con l’obiettivo o l’unica aspirazione di essere belle e sposare il principe di turno”, Samuel Daveti ha preso una fiaba della tradizione e invertito i personaggi maschio/femmina, facendo vivere alla protagonista Pomeria quel genere di avventure riservate prettamente agli uomini. Una figura che si emancipa dalla situazione di partenza di angelo del focolare e diventa una delle più grandi esploratrici dei mari, che viene vista con invidia e sospetto e fischiata quando non accetta la mano del principe, ma che preferisce prendere in mano le redini del proprio destino invece di “vivere felice e contenta”.



Associazione culturale Mammaiuto

Costituitasi nel 2011, l’associazione Mammaiuto è un collettivo di autori di fumetti che hanno scelto la via dell’autoproduzione per raggiungere i lettori direttamente, eliminando la presenza di intermediari: tutte le storie, le illustrazioni e le strisce prodotte sono disponibili gratuitamente sul sito www.mammaiuto.it, mentre la vendita dei volumi cartacei è finalizzata a sostenere i compensi agli autori e a pagare le spese vive dell’associazione. Oltre all’autoproduzione, tutti i volumi di Mammaiuto sono pubblicati anche da case editrici italiane e francesi.

È composta da: Laura Camelli, Samuel Daveti, Francesco Frongia, Giusy Gallizia, Francesco Guarnaccia, Sara Menetti, Lorenzo Palloni, Alessio Ravazzani, Claudia Razzoli, Francesco Rossi, Giorgio Trinchero.



Farà da cornice all’evento la mostra fotografica “Uncut” di Simona Ghizzoni, aperta fino al 23 giugno a Spazio 32.



