Machiko Aino, Noriko Torii e Kentaro Kitaya tre solisti giapponesi per Piazza Brin

La Spezia - Dcomenica 23 dicembre alle 19 circa, dopo la Santa Messa nella chiesa di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin “Magico concerto di Natale con i solisti Machiko Aino, Noriko Torii e Kentaro Kitaya” I tre solisti di fama internazionale proporranno un concerto lirico straordinario, tre talenti del mondo della lirica per augurare Buon Natale alla città, accompagnati dalla pianista Miki Kitaya.

Così afferma Ezia Di Capua “ L’attesissimo concerto dei tre solisti lirici due soprano e un tenore è stato pensato per la valorizzazione del quartiere della città, pertanto insieme agli organizzatori e a don Francesco Vannini che ringraziamo, ci aspettiamo una forte partecipazione .

Nel concerto saranno celebrati gli autori Verdi, Mozart, Bach, Rossini, Mercadante e altri in un crescendo di bellezza e magiche armonie sulle note della pianista Miki Kitaya

Nel Blog di Sala Culturale CarGià sono brevemente presentati, i profili degli artisti solisti uniti nell’amicizia, nell’ arte e nella cultura in una indimenticabile serata tutta dedicata al bel canto in attesa del Santo Natale.:

Per tutti gli appassionati del bel canto si ricorda la possibilità di far parte del Coro Lirico La Spezia attraverso la pagina fb o contattando il seguente numero 3474211455

Approfondimenti e foto e curriculum degli artisti pubblicati in © Sala Culturale CarGià Blog: http://salacargia.blogspot.it