Luoghi della musica, diciassette eventi disseminati

La Spezia - La XXV edizione del Festival provinciale "I Luoghi della Musica" prenderà ufficialmente il via domenica 28 luglio nella Piazzetta di Manarola con lo show di tango argentino "Tango e Milonga" dell' Ensemble Hyperion e si concluderà venerdì 23 agosto a Madrignano nel Castello Malaspina con il celebregruppo di musica irlandese Caledonian Companion. L'organizzazione è stata curata da quattro tra le più significative Associazioni Musicali della Provincia: l'Associazione Musicale "Il Pianoforte", il Gruppo Strumentale Hyperion, l'Associazione "Amici della Musica" di Sarzana e la Società dei Concerti onlus della Spezia. In tutto saranno diciassette spettacoli sparsi neil comuni della Provincia (Arcola, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, La Spezia, Luni, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra).



Il cartellone de "I Luoghi della Musica" è ormai un punto di riferimento sia per la popolazione locale che per i flussi turistici e comprende, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi musicali come musica antica, classica, lirica, etnica, spettacoli per bambini, jazz, tango, folk, pop e canzone d'autore con lo scopo di portare in tutto il territorio, attraverso un unico progetto, la cultura musicale. L'obiettivo è quello di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza, proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche quelli lontani dai tradizionali flussi turistici, creando un collegamento tra l'entroterra e la costa. La rassegna propone un vasto programma che si svolgerà in piazze, sagrati, castelli, chiese, atri e cortili di palazzi storici e sarà realizzato in egual misura da artisti affermati a livello nazionale ed internazionale (come la violinista Ciara Ni Bhriain, il chitarrista e cantante Martin Troncozo, il Quartetto Italiano di Clarinetti, il soprano Daniela Stigliano, il bandoneonista Gino Zambelli, il violoncellista Francesco Ferrarini, il fisarmonicista Gianni Fassetta, il Trio vocale Italiano "Le Signorine", l'attore Roberto Alinghieri, l'Ensemble Calliope insieme al soprano Chiara Amati, il gruppo rock Sleazy Flowers, la splendida voce di Laura Torterolo con i gruppi di musica irlandese Birkin Tree e Caledonian Companion e il Duo pianistico Bechstein) ed artisti del nostro territorio ligure con all'attivo un'intensa attività concertistica (l'Hyperion Ensemble, il Duo Gardel, l' Ensemble Hemingway, la cantante Marta Delfino, il Quartetto vocale Maricanti, Stefal Damiani, l'attore Toni Garbini, il giornalista e musicista Ferdinando Molteni, i pianisti Elena Buttiero, Stefania Nardi e Carlo Solinas).



Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia virtuosa degli enti, privati e pubblici, che hanno sostenuto il Festival, l'Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, gli undici Comuni con le loro Pro Loco e Fondazione Carispezia. I concerti sono tutti ad ingresso libero, salvo diversa indicazione, con orario d'inizio alle 21.15 o alle 21.30. Per saperne di più http://www.iluoghidellamusica.onweb.it/