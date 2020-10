Luoghi del cuore, sprint per San Michele Arcangelo

La Spezia - Dalla data del 7 maggio scorso è iniziato il nuovo censimento 2020 dei “Luoghi del cuore”, promosso dal Fai, Fondo ambiente italiano, che premierà i primi tre siti più votati a livello nazionale. Già nel censimento del 2016 l’antica chiesa di San Michele, nella parrocchia spezzina di Pegazzano, chiesa che risale al 1348, aveva ottenuto ben 18.558 voti, classificandosi prima in Liguria e dodicesima a livello nazionale. Aveva così potuto partecipare ai cosiddetti “progetti di secondo livello”, ottenendo un contributo di undicimila euro, con i quali, sommati a quelli messi a disposizione “in loco”, sono stati reaturati due altari laterali del Seicento, a cura della restauratrice Marzia Bertolla. Nel nuovo censimento, la chiesa di San Michele risulta per ora settima a livello nazionale, su circa 30.000 siti segnalati. I voti ottenuti, mentre scriviamo, sono 9.623 voti. Le attuali norme regionali e comunali anti–Covid 19 non favoriscono la raccolta delle firme, in quanto impediscono, al momento, di allestire banchetti davanti alle chiese o in altri luoghi cittadini, come ad esempio davanti ai supermercati. E’ quindi concreta la prospettiva di arrivare alla prossima classifica del mese di novembre perdendo diverse posizioni rispetto ad oggi. Per questo motivo il comitato promotore e il parroco, don Luca Pescatori, chiedono a tutti gli “amici” della chiesa di San Michele, una delle più antiche del comune spezzino, un impegno straordinario, utilizzando il sito internet del Fai oppure moduli appositi disponibili anche per le scuole. Possono infatti firmare tutte le persone dai sedici anni in avanti. Le firme possono essere raccolte anche in ambito familiare o presso gli amici. Tutte le schede compilate dovrebbero essere consegnate al comitato entro sabato prossimo il 24 ottobre, in modo da risultare utilizzabili per la prossima graduatoria.