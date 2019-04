Luni, San Terenzo e le fortezze: i musei aperti a Pasqua e Pasquetta

La Spezia - Un lungo fine settimana all’insegna della cultura in cui cittadini e turisti potranno visitare musei e siti archeologici in tutta Italia. La provincia spezzina è in Liguria quella che garantisce il maggior numero di aperture, specialmente nei borghi costieri, che saranno presi d'assalto dai turisti. Il Mibac, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha ufficializzato le aperture in tutta la penisola italiana, compreso il territorio dell'estremo levante ligure. Una buona occasione per chi preferisce una soluzione culturale alla classica mangiata-grigliata, o alle escursioni in montagna e sul mare. Aperto, innanzitutto, sia nel giorno di Pasqua che per il Lunedì dell'Angelo, il castello di San Terenzo (10.30-13; 15.30-18 con ultimo ingresso fissato alle 17.30), lo stesso dicasi per il Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni (8.30-19.30, ultimo ingresso alle 18.30 in entrambe le giornate) mentre la Villa Romana del Varignano de Le Grazie rimarrà chiusa a Pasqua ma sarà aperta a Pasquetta (9.30-15, con ultimo ingresso alle 14.30). A Sarzana la Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello sarà aperta entrambi i giorni con i medesimi intervalli orari (10.30-19 con ultimo ingresso alle 18.30) mentre la Fortezza Firmafede seguirà i seguenti orari: dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.30.