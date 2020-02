Lunedì al Nuovo l'atteso film sull'anarchico Pinelli

La Spezia - "Pino, Vita Accidentale di un Anarchico" di Claudia Cipriani, il film su Giuseppe Pinelli, continua il suo tour cinematografico al Nuovo La Spezia lunedi 2 Marzo alle 21. Dopo essere stato premiato agli Industry del Festival Visioni dal Mondo, dopo l’anteprima a Palazzo Marino per il cinquantesimo della strage di Piazza Fontana, sarà proiettato, in una versione inedita, nelle sale di una trentina di città fino ai primi di maggio. "Giuseppe Pinelli: staffetta partigiana, esperantista, anarchico, ferroviere, sindacalista, un padre, una persona allegra, con una storia e tanti affetti. Per noi semplicemente Pino. Ucciso innocente nei locali della questura di Milano" - hanno dichiarato Claudia Ciprinai e Silvia Pinelli. co-autrice insieme a Niccolò Volpati ed alla regista della sceneggiatura.



La storia di Giuseppe Pinelli è narrata attraverso gli occhi delle figlie. Il punto di vista delle bambine permette di entrare gradualmente in un quadro complesso e intricato, punteggiato di verità nascoste: man mano che le due crescono, aumenta anche il loro livello di consapevolezza, s’infittisce l’insieme di informazioni, si articola il discorso politico e il contesto storico. La storia personale di Pinelli si sviluppa insieme all’evoluzione degli accadimenti storici di cui quella storia è riflesso: le contestazioni a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, la “strategia della tensione”, l’Europa divisa in due blocchi. Per chi già sa di Pinelli, il racconto delle figlie permette di esplorare, insieme al contesto politico, anche quello emotivo, famigliare e dunque più intimo. Per la prima volta non si racconta solo della sua morte, ma anche la sua vita, le sue idee, i suoi affetti. Il docufilm è prodotto dalla Ghiro Film con la collaborazione dell’Archivio Giuseppe Pinelli – Centro Studi Libertarii ed è sostenuto dal Comune di Milano, Arci Bellezza e Coop. soc. I talenti.