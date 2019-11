Luminarie nel centro storico pronte per l'accensione

La Spezia - Domani sera, venerdì 22 novembre, alle ore 18.30, nei pressi dello stand di Confartigianato, in piazza Beverini, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, dell’assessore al commercio e alle Attività Produttive Lorenzo Brogi, dei parlamentari spezzini e del direttivo di Confartigianato impegnato nell’iniziativa ‘Stile Artigiano - Sapori & Mestieri’, si accenderanno le luminarie natalizie del centro storico.



Rimarranno accese fino al 6 gennaio, abbracciando tutto il tessuto urbano, dal centro alla periferia. "Anche quest'anno abbiamo fatto coincidere due eventi molto scenografici che coinvolgono il centro, e non solo: le luminarie e ‘Sapori e Mestieri’ di Confartigianato - dichiara il Sindaco Peracchini -. Le luminarie non interesseranno soltanto il centro, ma sarà la città nella sua interezza, tutte le periferie, ad essere illuminate e coinvolte nell'atmosfera natalizia". "Il Comune della Spezia - sottolinea l’assessore Brogi - si è fatto carico delle spese inerenti le luminarie per sostenere il commercio cittadino nei quartieri cittadini. L’intento è quello di far respirare l’atmosfera natalizia in quasi tutta la città, rendendola più attrattiva agli occhi dei residenti e dei turisti".