Ludi conquista di nuovo Spoleto... poi la personale al Lido di Venezia

La Spezia - "Gentile Artista Ludi Lorenzo , Con la presente si comunica che la commissione ha valutato il curriculum e la carriera della S.V. Ha proposto alla Commissione di conferirle il Premio Internazionale Spoleto Art Festival. [...] Per le importanti attività che lei ha svolto e svolge nel campo della cultura e dell’arte". Con queste parole il presidente dello Spoleto Art Fest Luca Filipponi e la commissione del premio diretta da Sandro Bini hanno comunicato all'artista spezzino Lorenzo Ludi, trentenne, di aver ottenuto per il secondo anno consecutivo il presitigioso premio consegnatogli ieri a Palazzo Dragoni a Spoleto.



La storia dell'artista Ludi è molto particolare. Lorenzo è affetto da una grave tetra paresi e da quello che potrebbe sembrare un limite per molti lui ha ricavato una forza immensa tradotta in creatività che, nel corso della sua carriera, lo ha portato a ottenere prestigiosi premi.

Lorenzo Ludi è conosciuto anche come "il pittore che dipinge con le mani" e prosegue con un'agenda fitta di impegni. Lunedì 8 luglio sarà inaugurata al Lido di Venezia , a Villa Pannonia, nel corso della Biennale, una sua mostra personale.