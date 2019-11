Luciano Bonati al Piccoloblu presenta "Storie Nostre"

La Spezia - Proseguono le presentazioni del nuovo libro di Luciano Bonati "Storie Nostre", edito da Cinque Terre Edizioni. Sabato 23 novembre appuntamento a Campiglia presso il Piccoloblu alle 16 con la partecipazione di Walter De Battè,

viticoltore. Quella di Walter è una delle tante storie che popolano la nuova fatica di Luciano, frutto di interviste sul campo che raccontano vicende note e meno note.



Bonati le descrive con naturalezza e il piglio del giornalista di un tempo che va a frugare alla ricerca di antiche foto in bianco e nero e di quel mondo minore che merita dignità e rispetto. Il titolo del capitolo dedicato a De Battè è significativo e mostra il legame profondo fra il viticoltore e la sua terra, vissuto con amore e passione. "Un territorio dentro il bicchiere" - racconta di un giovane Walter che sceglie di fare il contadino sulle assolate fasce terrazzate lasciando il posto sicuro in Arsenale. "Un percorso che lo trasforma - parole di Bonati - in un maestro grazie all'amore e alla passione per questa terra che ha nel cuore. De Battè spiega nella lunga intervista il perché di questa scelta raccontando che ".... la decisione di dedicarmi alla viticoltura delle Cinque Terre è maturata come una sorta di omaggio all'immane lavoro svolto da centinaia di generazioni per creare dal

nulla questo paesaggio straordinario".



Walter racconta infine la nascita di "Prima Terra" nel 1993 insieme ad altri due soci, una esperienza giunta fino ai giorni nostri, che si proponeva di coltivare e vinificare uve provenienti dalle Cinque Terre e dalla Lunigiana, la Lunigiana

storica particolarmente amata dal moderno Carlo Caselli, al secolo Luciano Bonati.