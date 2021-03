Lotto marzo sciopero, segnale luminoso apparso in città nella notte

La Spezia - Il L8 Segnale è apparso la scorsa notte alla Spezia. L'immagine proiettata rappresenta la lotta femminista e transfemminista, la lotta di donne e soggettività lgbtqiap+ contro la violenza maschile, la violenza di genere e dei generi. "In un momento storico in cui mantenere legami e relazioni di prossimità e solidarietà si è fatto sempre più difficile, vogliamo mandare un segnale a tutte le sorelle e compagne: non siete sole. Tutte insieme l’8 marzo dimostreremo che essenziale è la nostra lotta, essenziale è il nostro sciopero", fanno sapere da Nudm La Spezia. Appuntamento nella zona fuxia lunedì 8 alle 17:30 in piazza Mentana. Per tutta la giornata sarà sciopero della produzione e della riproduzione, del consumo, sciopero dai ruoli imposti dai generi.