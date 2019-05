Lolita, il nuovo video di Horus girato tra la Spezia e le Cinque Terre

La Spezia - Arriva l'estate anche in casa Beatgarden, la giovane etichetta made in La Spezia che, con l'arrivo della nuova stagione, propone il secondo singolo per Horus (giovane artista della zona già impegnato in altre uscite) dal titolo Lolita. Il videoclip del singolo ha come sfondo la suggestiva cornice di Riomaggiore dove arriva la protagonista Lolita è una giovane forestiera che arriva nel piccolo borgo in cerca di se stessa. Nel piccolo paese delle Cinque Terre la ragazza fa subito amicizia e,tra un ballo e l'altro. La regia del videoclip è curata da Giulio Bellettini e la produzione affidata a Burl1, stella nascente in casa Beatgarden.