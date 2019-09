Lo spezzino che appuntò i giorni finali di Cefalonia

La Spezia - Si chiamava Ermanno Bronzini, dopo la guerra esimio scienziato, biologo accademico e direttore del parco zoologico di Roma per tanti anni. Durante la guerra invece era parte dell'esercito, dislocato a Cefalonia con la Divisione Acqui nei giorni dell'eccidio a cui scampò. Uno dei soli 37 ufficiali. Il suo ruolo era di addetto all’Ufficio operazioni del comando di Divisione e come tale fu incaricato di compilare il diario storico della Divisione. In pratica annotò per una settimana a partire dall'8 settembre 1943 le trattative tra il generale Gandin e il comando tedesco. Divenendo quindi "la fonte" per definizione di quello che è stato definito come il primo atto di Resistenza dell'Italia liberata dal fascismo.

Il diario ufficiale si disse andato perso, anche se nel 1946 lo stesso autore in pratica lo ricostruì dovendo stilare una relazione per il Ministero della guerra. Oggi la preziosa testimonianza di Bronzini, spezzino classe 1914 deceduto nel 2014, arriva in libreria per Il Mulino curato dalla storica Elena Aga Rossi. Oltre ai giorni delle trattative e della speranza, vi sono narrati quelli della battaglia combattuto con mezzi impari, della speranza svanita di un soccorso e infine delle fucilazioni e dell'orrore. Una pagina di storia che ancora deve ispirare.



La battaglia di Cefalonia. Diario di un reduce

di Ermanno Bronzini



L'Eccidio di Cefalonia

(dal sito ufficiale dell'Esercito Italiano)

La Divisione Acqui, già impegnata nel '40 -'41 sul fronte occidentale e poi in Albania ed Epiro, venne destinata alla fine del '41 al presidio le isole ioniche.



Gli effettivi complessivi della Divisione Acqui, più i reparti aggregati, erano di oltre 13.000 uomini, tutti schierati nell’Eptaneso (arcipelago di sette isole del Mar Jonio). In particolare, 11.500 militari erano dislocati a Cefalonia, 800 a Corfù, 400 a Zante, 70 ad Itaca.



Il presidio dell’Eptaneso era di importanza strategica poichè a ridosso della costa Greco-Albanese e a poche miglia dalle coste italiane, permetteva infatti il controllo del canale di Otranto e del porto di Patrasso.



Nella tarda primavera del ’43, l’intelligence tedesca, aveva capito che l’Italia non avrebbe potuto continuare la guerra ancora per molto. In aderenza al piano denominato “Alarico” (in precedenza Acse), le truppe italiane furono affiancate nei presidi di loro competenza allo scopo di recuperare le aliquote disposte a continuare la guerra al loro fianco, neutralizzando, disarmando e inviando nei campi di prigionia il resto.



A Cefalonia i tedeschi si stabilirono nella parte occidentale dell’isola e precisamente nella penisola di Paliki; installarono il loro quartier generale nella cittadina di Lixuri e in quella zona rimasero solo due batterie di artiglieria italiane, precisamente a Chavriata e San Giorgio. Il resto del contingente militare nazionale continuava ad occupare la parte orientale dell’isola con il proprio Quartier Generale nella città di Argostoli che era anche la capitale di Cefalonia. I rapporti tra i nostri soldati e quelli tedeschi erano pacifici anche se non del tutto sereni e amichevoli. Questo stato di cose proseguì fino all’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio.



Nell’isola in quel momento c’erano circa 12.500 soldati italiani e circa 2.000 soldati tedeschi.

Gli accordi presi fra il comando tedesco e quello italiano prevedevano il mantenimento dello “status quo”, significando che gli italiani non avrebbero intrapreso azioni di guerra e i tedeschi non dovevano far arrivare rinforzi dal vicino continente. Diversi furono però gli episodi di rinforzo tedeschi e furono agevolati dalla decisione del generale Gandin di abbandonare il presidio del villaggio di Kardakata che, occupato da reparti del III° battaglione del 317° fanteria e II° battaglione del 17° fanteria, controllavano le strade provenienti dal nord dell’isola e dalla penisola di Paliki. Questa decisione fu presa durante le trattative del nostro comando con quello tedesco allo scopo di dimostrare, in buona fede, la volontà di evitare uno scontro armato. Fu un errore tattico importante, che concesse ai tedeschi il vantaggio di agire indisturbati in quella zona dell’isola, facendo sbarcare uomini e mezzi nelle baie di Aghios, Kiriaki e Mirtos.



Arrivò poi un dispaccio da Marina Brindisi che diceva di considerare le truppe tedesche come nemiche e, all’ultima richiesta di resa da parte tedesca, il generale rispose che la Divisione Acqui non avrebbe ceduto le armi e che, al contrario, se loro non si fossero arresi, sarebbero stati cacciati con la forza dall’isola. Alle ore 14 del 15 settembre ’43 cominciarono ad arrivare dalla vicina Grecia stormi di Stukas che bombardarono tutte le postazioni costiere italiane. Gli attacchi aerei proseguirono indisturbati per alcuni giorni.



Ben presto la forza aerea germanica distrusse tutte le riserve di munizioni, viveri e materiale bellico.



La migliore preparazione e il migliore armamento dell’esercito nemico, supplirono alla loro inferiorità numerica; i rinforzi tedeschi avevano intanto aggirato le nostre postazioni ed ebbero la meglio sui valorosi soldati italiani.



Il 22 settembre il generale Gandin, dopo aver convocato per l’ultima volta il consiglio di guerra, dispose la resa senza condizioni. Al termine di questi sette giorni di battaglia le perdite ammontavano a circa 1300 unità fra ufficiali, sottufficiali e soldati. Vista la schiacciante vittoria ottenuta, il comandante delle forze tedesche concesse ai propri uomini la libertà di agire a piacimento sui militari italiani arresi.



I tedeschi rinchiusero i militari italiani nel cortile della Caserma Mussolini e nelle prigioni di Argostoli; li lasciarono sotto il caldo sole di settembre dando loro poca acqua e pochissimo cibo. Il 24 settembre gli ufficiali italiani (circa 180) furono portati nel cortile di una casetta (casetta rossa) poco fuori dalla città di Argostoli e, a quattro-otto alla volta condotti presso una fossa naturale e fucilati. Le esecuzioni durarono tutta la mattinata finchè, stanchi di uccidere, i soldati nemici concessero la grazia agli ultimi 36 ufficiali rimasti, a condizione che fossero in possesso di tessere fasciste o che fossero del Sud Tirolo.

La notte stessa gli aguzzini obbligarono 17 marinai a raccogliere e caricare sui camion i corpi che erano nella fossa, portarli al porto di Argostoli e caricarli su zatteroni. Arrivati al largo dell’isolotto di Vardiani i nostri marinai furono costretti ad appesantire i corpi dei loro ufficiali con del filo spinato e a buttarli a mare. Questi 17 ragazzi furono poi uccisi in quanto testimoni della barbarie.



All’inizio di ottobre i tedeschi organizzarono degli imbarchi che dovevano portare i prigionieri nei campi di internamento di mezza Europa. Ci furono diversi imbarchi: navi stracariche di prigionieri chiusi nelle stive (circa 800/1200 ogni imbarco). Molti di questi non arrivarono mai a destinazione perché affondati dai bombardamenti alleati o dalle mine marine italiane. In queste circostanze morirono circa 2500 militari, soprattutto quelli che erano nelle stive.



I drammatici eventi erano arrivati a termine nell’isola di Cefalonia.



La Divisione Acqui aveva perso migliaia di uomini nel lasso di tempo di quindici giorni. Dei fortunati soldati italiani che si erano salvati, prima dal massacro, poi dall’affondamento delle navi, due terzi furono mandati nei campi di prigionia europei, e un terzo fu tenuto prigioniero sull’ isola obbligato al lavoro coatto. Non mancarono atti di sabotaggio e collaborazione con i partigiani della resistenza greca. I superstiti rimasti sull’isola rientrarono in Italia nel novembre dello stesso anno su navi inglesi e con l’onore delle armi. ?