Lo spezzino Manuel Apice vince il premio "Fabrizio De Andrè"

La Spezia - In un mondo tanto affascinante quanto difficile come quello della musica, lo Spezzino Manuel Apice conquista a Roma il Premio Fabrizio De Andrè, concorso per cantautori. "Sabato scorso - ha dichiarato Manuel - ho vinto a Roma il Premio Fabrizio De Andrè e credo che questo basti a dare un'idea di quanto il mio orgoglio ligure sia in questo momento alle stelle. La nostra città troppo spesso dimentica il suo valore e lo spessore dei suoi figli. Non parlo ovviamente di me, ma il mio pensiero va al grande maestro Franco Fanigliulo".