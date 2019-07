Lo spezzino Dani Faiv disco d'oro con Salmo e "Machete mixtape 4"

La Spezia - Con concerti sold-out in tutta Italia, milioni di visualizzazioni su Youtube e di ascolti sulle piattaforme on demand, il vero tormentone di questa estate non può che essere Salmo con la sua crew di rapper che a inizio luglio ha pubblicato “Machete mixtape 4”. Un album attesissimo da tutta la scena rap ma che in pochi giorni ha raggiunto numeri davvero incredibili visto che a una settimana dalla sua uscita aveva già tagliato il traguardo dei 54milioni di stream su Spotify. Un successo che proprio oggi è stato ribadito anche dai dati diffusi da Fimi (Federazione industria musicale italiana) che lo ha certificato come album più venduto per la seconda settimana – davanti ad Ed Sheeran – premiandolo anche come Disco d'oro per le oltre 25mila copie vendute.



Per l'omonima etichetta milanese, fondata dallo stesso Salmo nel 2012 con altri suoi esponenti, sono arrivati anche altri due dischi d'oro per i brani “Ho paura di uscire pt 2” ma soprattutto “Yoshi”, primo singolo in assoluto (13 milioni di ascolti su Spotify) nel quale oltre a Fabri Fibra e The Supreme compare anche lo spezzino Dani Faiv, altro nome in ascesa del collettivo nato da Machete Empire Records. Il 26enne Daniele Ceccaroni, cresciuto e affermatosi artisticamente a Milano, a gennaio ha pubblicato il suo ultimo album e nel mixtape che sta battendo ogni record è presente in altri quattro brani, in due dei quali c'è anche Nitro, altro uomo di punta dell'etichetta e del rap italiano che nel 2014 partecipò anche come ospite al Festival della Mente.



Ma la freschissima affermazione di Dani Faiv conferma anche la vivacità della scena spezzina – da sempre fertilissima in materia di rap – che in poco tempo, sempre passando per Milano, ha portato alla ribalta altri nomi come G.Bit, Samuel Heron e Mike Highsnob che dalla provincia hanno fatto il grande salto verso il successo in un genere ormai popolarissimo.