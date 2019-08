Lo spezzino Costantini consegna una sua opera all'ambasciatore etiope

La Spezia - Ieri, nel giorno di ferragosto, presso l'Ambasciata dell'Etiopia nella Federazione Russa, l'artista spezzino Davide Costantini ha consegnato nelle mani dell'ambasciatore etiope Alemayehu Teghenu una sua opera d'arte dal titolo: "Il volto dell'Africa". L'opera è stata realizzata dall'artista come omaggio alla prima Presidentessa donna dell'Etiopia. Dietro alla cornice dell'immagine di dimensione 40x50cm l'artista ha posto una dedica in lingua italiana alla Presidentessa Etiope Sahle-Work Zewde. La dedica riporta le motivazioni che hanno ispirato la creatvità e l'omaggio dell'artista: "Dedico quest'opera alla prima Presidente Etiope dell'Etiopia Sahle -Work Zewde per il suo coraggio, impegno, entusiasmo, energia, cultura e diplomazia nel promuovere con capacità ed efficacia la difesa e la crescita della democrazia, della pace, della parità di genere e l'amicizia tra i popoli. In essa, assieme a tutte le donne e gli uomini impegnati negli stessi principi si trova la migliore espressione dell'umanità e la speranza di un mondo migliore". L' ambasciatore etiope ha espresso entusiasmo e ammirazione per l'opera ricevuta e per la dedica su essa posta. Al termine dell'incontro lo stesso Ambasciatore Alemayehu Tegenu ha detto all'artista Italiano che consegnerà l'opera artistica alla Presidente del suo Paese. Ha inoltre invitato l'artista Davide Costantini a visitare l'Etiopia e di comunicargli le date della sua visita perché sarà lieto di farlo sapere alla propria Presidente.