Lo show di Lopez e Solenghi approda al Civico

I due del Trio saranno alla Spezia il prossimo dicembre. Imitazioni, satira e musica. Senza dimenticare Anna Marchesini.

La Spezia - Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo quindici anni, come due vecchi amici che si ritrovano. E lo fanno dando vita a uno show di cui sono interpreti e autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico. L'attesa reunion dei due volti maschili del Trio – completato dalla compianta Anna Marchesini – toccherà anche La Spezia. Andata la carrellata romana (2-14 aprile), tra le date in programma spicca infatti quella del Teatro Civico, il prossimo 11 dicembre, con biglietti già in vendita online (su Ticketone vanno dai 30 ai 40 euro). Uno spettacolo tutto da ridere, ma non privo di momenti di profonda emozione, legati in particolare e inevitabilmente alla Marchesini.



Attori, showman, imitatori, artisti poliedrici e versatili, Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono diventati noti al grande pubblico grazie alle performance dell'indimenticabile Trio. A partire dal 1983 fino alla metà degli anni '90 l'armata Lopez-Solenghi-Marchesini ha fatto ridere l'Italia intera. Dopo i successi alla trasmissione Tastomatto, nella stagione 1985-1986 propongono i loro sketch anche a 'Domenica in'. L'anno successivo sono ospiti fissi a 'Fantastico'. Nel 1994 il sodalizio termina e il Trio si scioglie: i tre continuano le loro carriere separatamente. Cosa attendersi dal 'Massimo Lopez e Tullio Solenghi show'? Grandi successi della canzone, da Sinatra a Modugno, satira in abbondanza e imitazioni senza pari: giù quindi con Costanzo, Baudo, Santi padri, la Vanoni, e ancora un Gianpiero Mughini reso da Solenghi come un irresistibile campione del sesso. Insomma, spezzini, se siete fan accalappiate un biglietto.