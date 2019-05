Lo scultore spezzino Caporaso alla Biennale d'arte internazionale di Roma

La Spezia - Lo scultore Claudio Caporaso, nato e cresciuto nel Quartiere Umbertino, è stato selezionato per partecipare alla tredicesima edizione della Biennale d’arte internazionale che si terrà a Roma nel 2020. Il quarantaduenne scultore spezzino viene definito dalla critica un artista poliedrico, duttile, completo e in continua evoluzione. Passando per piazza Brin non dimenticate di osservare attentamente il busto dell’ammiraglio Benedetto Brin, posizionato su una aiuola. Trattasi di un’opera appunto dello scultore Caporaso, da lui donata al Comune della Spezia. "Un doveroso plauso e ringraziamento a questo artista di Ciassa Brin che, non dimentichiamo, è stato premiato al merito artistico nel Trofeo Eiffel 2007", lo omaggiano dall'associazione Prospezia Ciassa Brin.