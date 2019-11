Lo scrittore e fumettista Andrea Campanella si racconta all'Arci Canaletto

La Spezia - "Arrivano i nostri" chiude il suo primo ciclo incontrando sabato 30 novembre Andrea Campanella che dialogherà sul mestiere di scrivere con Susanna Raule, che aveva aperto la rassegna. L'appuntamento per la rassegna organizzata da Arci La Spezia e Unione degli Studenti che vuole promuovere il talento spezzino è ancora una volta al circolo Arci del Canaletto alle 18. Andrea Campanella è portatore di molteplici esperienze che spaziano dalla musica alla letteratura, dall'editoria alla sceneggiatura e alla scrittura, scrive storie a sfondo giallo con gran riguardo per il vissuto politico della città. E poi ha anche un lavoro. Come si conciliano tante vite in una sola esistenza? In provincia si può essere scrittori e tante altre cose insieme? L'età contemporanea non predilige la specializzazione? Come si sceglie lo strumento per raccontare una storia avendone più d'uno a disposizione? Come si sceglie un editore per pubblicare un romanzo e come si sceglie per sceneggiare un fumetto ? E in questo ambito c'è più rivalità o più complicità tra chi dà voce a una storia e chi le da immagini? Com'è il legame con una città che è in perenne contrasto con se stessa? E poi ci sarà spazio per una discussione corale su come si costruisce cultura senza risorse e se sia indispensabile per farlo il sostegno pubblico o se pur senza che sia necessario sia invece una scelta politica pretenderlo. Campanella ha pubblicato racconti, romanzi, fumetti, tra gli altri in ordine sparso e per genere, Il grande Floyd, Gli eroi sono finiti, L'insulto del tempo, Giétz!, Il piccolo re, Verso la terra promessa.