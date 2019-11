Lo scozzese James Michael Rodgers in concerto da Bacchus

La Spezia - Venerdì 22 novembre alle ore 21,30 l'osteria Bacchus è lieta di ospitare il songwriter berlinese James Michael Rodgers. James Michael Rodgers è un cantautore scozzese folk/blues residente a Berlino. Il suo album di debutto, “Shame to be Alive”, è disponibile su vinile e digital download. Un disco all'attivo datato 2016 e due nuovi singoli usciti nel 2019.

È inoltre parte prevalente della scena popolare locale berlinese e co-fondatore del Collettivo Troubadour. Viene spesso paragonato ad artisti come Van Morrison, Jeff Buckley e John Martyn. Dopo aver suonato in giro per l’Europa e UK, a grande richiesta ritorna in Italia, con un nuovo tour!!!