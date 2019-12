Lo schiaccianoci del Royal ballet in proiezione al Nuovo

La Spezia - The Royal Ballet Lo Schiaccianoci Non sarebbe dicembre senza la festa di Natale di Clara e del Regno dei Dolci! Via satellite al cinema "Il niovo" della Spezia Martedì 17 dicembre 2019 ore 20.15 I dettagli delle performance live sono soggetti a variazioni. Per consultare cast e dettagli (vedi qui). Lo spettacolo natalizio del Royal Ballet, Lo schiaccianoci, verrà proposto nei cinema italiani martedì 17 dicembre 2019 alle 20:15. La straordinaria storia di Clara e Hans-Peter, la loro battaglia contro il malvagio Re dei Topi e il loro magico viaggio nella dimora della Fata Confetto guideranno il pubblico cinematografico in un paese delle meraviglie dalle tinte invernali. Registrato nel 2016, lo spettacolo del Royal Ballet propone un cast d’eccezione che comprende Lauren Cuthbertson come Fata Confetto, Federico Bonelli nel ruolo del Principe, Francesca Hayward in quello di Clara e Alexander Campbell nei panni di Hans-Peter (lo Schiaccianoci). Nel cast anche Gary Avis come Drosselmeyer, Marcelino Sambé e Mayara Magri. Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer. Lo Schiaccianoci sarà trasmesso martedì 17 Dicembre alle 20.15. L’hashtag ufficiale è #ROHnutcracker. La durata del balletto è di 2h15min incluso un intervallo. Il prossimo balletto della Royal Opera House al cinema. In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.