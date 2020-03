Lo psicologo su Youtube dialoga con i professionisti del sociale

La Spezia - Andrea Russo, giovane appassionato e laureato in Psicologia all’Università di Genova, ha pensato che in questo periodo di quarantena possa essere utile fare comunità creando uno spazio e un luogo virtuale in cui far convergere pensieri, idee, riflessioni. Dialogherà con professionisti che lavorano nel sociale, dall’insegnante al medico, dagli infermieri agli psicologi e via dicendo e pubblicherà le conversazioni sul canale Spotify dal titolo “dialoghi e riflessioni ai tempi del Coronavirus”, che potete trovare anche sul suo contatto Facebook. Il primo incontro avrà come titolo “la scuola ai tempi del Coronavirus” e dialogheranno con lui l'insegnante Lucia Schianchi del Liceo Classico Lorenzo Costa e le insegnanti Chiara Milano e Francesca Ferrari dell’Istituto tecnico Capellini Sauro.



Il primo incontro è già disponibile su spotify e youtube al link:

https://youtu.be/jv65NN-6JpM