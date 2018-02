Lo Zecchino d'oro apre le porte del teatro ai più piccoli

Domenica appuntamento al Civico per la rassegna "I Colori del Teatro".

La Spezia - Domenica 4 marzo alle 17, al Teatro Civico della Spezia appuntamento per le famiglie con il musical Il magico Zecchino d’Oro nell’ambito della rassegna "I Colori del Teatro" promossa da Fantoni Associazione Culturale. Il magico Zecchino d’Oro è il primo musical, realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla nascita della celebre kermesse televisiva, che si avvale per la propria colonna sonora di alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d’Oro.



La trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una bambina un po’ particolare e dalla spiccata fantasia. Una sera, poco prima di addormentarsi, viene svegliata da uno strano e singolare tintinnio: direttamente dalla luna è precipitato nella sua cameretta lo “zecchino d’oro” dai magici poteri, con il quale l’Omino della luna è solito mandare i sogni a tutti i bambini del mondo. Inseguiti dalla terribile Strega Obscura, intenzionata a impadronirsi dello zecchino magico, Alice e l’Omino della luna si troveranno a compiere un fantastico viaggio in un mondo incantato fatto di sogni. Tra colpi di scena e rocambolesche avventure, finiranno per incontrare alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d’Oro: dal Katalicammello al Carciofo bulletto, dalla Peppina e il suo caffè all’Orangotango bianco e tanti altri.

Le canzoni, scelte per popolarità e riconoscibilità, incalzano nella trama e danno vita a uno spettacolo avventuroso, un vero e proprio fantasy in stile musical, in grado, da una parte, di divertire i più piccoli e, dall’altra, di riportare i più grandi a rivivere, con un pizzico di nostalgia, le canzoni dello Zecchino che hanno costellato alcuni momenti della loro infanzia. Un viaggio nei ricordi di uno spaccato indimenticabile della storia del nostro paese.



Prodotto da Antoniano di Bologna, Fondazione Aida di Verona e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, sul palco Gennaro Cataldo, Stefano Colli, Enzo Forleo, Maddalena Luppi, Giada Maragno e Rebecca Pecoriello. La regia è affidata a Raffaele Latagliata che con Pino Costalunga ha curato anche la drammaturgia. Scenografie di Andrea Coppi con il contributo di Paolino Libralato, costumi e oggetti di scena di Antonia Munaretti e Nadia Simeonova, coreografie di Elisa Cipriani e Luca Condello, arrangiamenti musicali a cura di Patrizio Maria D'Artista.



Ingresso (prevendita inclusa)

Platea, palchi I fila: Intero € 17 – Ridotto € 12

I galleria, palchi II fila: Intero € 17 – Ridotto € 12

II galleria, palchi III fila: Intero € 17- Ridotto € 12

Barcaccia: € 20

Riduzione valida per ragazzi fino a 12 anni di età



Info e prenotazioni:

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.

Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.

IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.



Oppure on line: http://www.vivaticket.it/ita/extsearch/civico-laspezia