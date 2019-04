Lo "Stato di famiglia" di Alessandro Zannoni alla Liberi Tutti

La Spezia - Sabato 20 aprile alla libreria "Liberi Tutti" presentazione del libro "Stato di famiglia di Alessandro Zannoni (Arkadia Editore). Dialogano con l'autore, a partire dalle 18.30, Susanna Raule e Angelo Ciccio Delsanto. Con "Stato di famiglia", Alessandro Zannoni inaugura la nuova collana di narrativa SideKar e racconta il malessere che non offre via di scampo. I protagonisti di questi racconti sono le cavie di un laboratorio, soggetti a una condizione mentale e ambientale che inevitabilmente li pone di fronte a conseguenze, effetti collaterali di un destino sbagliato, di una natura cattiva.



Zannoni, come un bravissimo sceneggiatore ci mostra il male, le sue distorsioni senza alcun fine didascalico. Il Male sta lì e non può essere gestito. È un fatto irrazionale. C’è e si manifesta. Lo vedi esplodere, e ne puoi intuire la potenza anche da fermo, prima che sia realmente visibile. È come il fischio sinistro che precede il terremoto. Zannoni ci fa percepire tutto questo in modo perfetto, non solo perché ogni parola e il suo significato sanno stare al loro posto, ma anche perché vengono incastrate in ogni scena, a loro volta montate sapientemente. Ritmo, montaggio e sintassi asciutta sono le grandi virtù di questi racconti acidi, che narrano tutti un medesimo Male, ma ogni volta in modo singolare, esclusivo. Fuori da ogni regola, nella maniera più freddamente atroce. Come è giusto che sia.