Liguria in “zona arancione”: rinviata la premiazione dei presepi

La Spezia - Il tempo liturgico di Natale è finito e si avvicina quindi il momento di concluderlo anche con la premiazione del concorso diocesano presepi. La premiazione era stata prevista per mercoledì prossimo nel salone di Tele Liguria Sud alla Spezia. Purtroppo, però, l’inserimento della Liguria nella cosiddetta “zona arancione” di contrasto alla pandemia ha reso inevitabile il rinvio. I premi del concorso saranno quindi assegnati in data da destinarsi e che verrà comunicata per tempo. Nonostante la pandemia e l’utilizzo per la prima volta di tecnologie elettroniche (foto inviate per mail), il numero dei presepi partecipanti è stato notevole. Le famiglie, in particolare, hanno mostrato in buon numero di non voler abbandonare questa bella tradizione cristiana. Lo comunica, per conto del vescovo, il direttore dell’ufficio diocesano per l’Arte e la cultura monsignor Paolo Cabano.