Libriamoci, sarà un sabato denso di storie e incontri

La Spezia - Sabato 5 ottobre la rassegna "Libriamoci" prosegue con una giornata densa di interessanti approfondimenti. Si comincia alle 10.30 in Auditorium Beghi (biblioteca Beghi, via del Canaletto 100) con una lezione/dibattito di argomento storico, rivolta agli studenti del triennio delle scuole superiori. Alberto Leoni, autore di “Storia delle guerre di religione. Dai Catari ai totalitarismi” (Ares, 2018) intratterrà i ragazzi sul tema “Dalle guerre di religione alle guerre contro la religione. Sangue, infamie e guerre asimmetriche alle radici cristiane dell’Europa”.



Nel pomeriggio, altri due importanti appuntamenti. Il primo, alle 17, con l’inaugurazione della mostra fotografica curata da Enrico Amici “Trasformazione del Sistema Bibliotecario Urbano. La Spezia, 2013-2019”, presso l’ex deposito Fitram, adiacente la Beghi. Un percorso fotografico che si snoda documentando la metamorfosi del Sistema Bibliotecario Urbano attraverso la riqualificazione e il recupero architettonico della Nuova Beghi, della Mediateca Regionale Ligure e della Biblioteca Mazzini. La mostra resterà visitabile per tutto il mese.



Il secondo appuntamento del pomeriggio, in auditorium Beghi alle 18.30, vede l’incontro con la neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta Mariolina Ceriotti Migliarese per una conversazione sul segreto della famiglia imperfetta: come trasformare i limiti in punti di forza, che prende le mosse dal suo libro “La famiglia imperfetta. Come trasformare ansie & problemi in sfide appassionanti” (Ares, 2010). L’autrice dialoga con il giornalista Andrea Bonatti. La serata si conclude con un momento conviviale. Per ulteriori approfondimenti sugli autori e il programma della rassegna si rimanda al sito web www.libriamocisp.it.