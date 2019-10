Libriamoci, oggi il via. Domani tre eventi

La Spezia - Venerdì 4 ottobre la rassegna "Libriamoci" entra nel vivo già dal mattino, proponendo un appuntamento dedicato agli studenti del biennio delle scuole superiori, alle 10.30, in auditorium Beghi (biblioteca Beghi, via del Canaletto 100): una conversazione con lo scrittore per ragazzi Pietro Vaghi, dal titolo “Le storie sono metafore della vita: sei pronto a raccontare la tua?” Lo scrittore, autore del libro “ Scritto sulla mia pelle” (Salani, 2015), si occupa a tempo pieno di formazione e coaching, di educazione e crescita personale. Nel pomeriggio, altri tre importanti appuntamenti. Il primo, alle ore 15, nello Spazio Bambini della Beghi, con il laboratorio “Tanti popoli in una ricetta”, a cura di Artemisia Servizi Culturali, gratuito, ma su prenotazione (3397543207).



Il secondo incontro, alle 17, in Auditorium Beghi, vede la presentazione del libro della giornalista Donatella Ferrario, “Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove” (San Paolo, 2018). L’autrice, affiancata dal giornalista Franco Antola, dialogherà sul tema del confine come luogo d’incontro / scontro, di attraversamento, in senso non solo geografico, ma anche linguistico, ideologico, generazionale e culturale, affrontato in nove conversazioni con famosi scrittori. A chiudere il pomeriggio sarà alle 18,30 lo scrittore Marco Ferrari, introdotto da Lorenzo Tronfi, con il suo “Rosalia Montmasson. L’angelo dei Mille” (Mondadori, 2019). L’incredibile vicenda dell’unica donna che, travestita da uomo, partecipò alla spedizione dei Mille, distinguendosi per coraggio e dedizione verso i feriti. L’ingresso è libero.

Per ulteriori approfondimenti sugli autori e il programma della rassegna si rimanda al sito web www.libriamocisp.it.