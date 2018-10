Libriamoci, il programma di sabato 6 ottobre

La Spezia - Giornata densa di appuntamenti e incontri quella di sabato 6 ottobre nell’ambito della nona edizione della rassegna culturale “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque”.



Si comincia alle ore 10, nell’Auditorium della Biblioteca Beghi, con un incontro di grande interesse e spessore: i ragazzi delle scuole superiori sono infatti invitati a partecipare alla conferenza Il fondamentale ruolo dei Vigili del Fuoco nella salvaguardia e nel recupero dei Beni Culturali in occasione di calamità naturali. A parlarne sono Marco Cavriani e Piero Cimbolli Spagnesi, autori dell’opera “Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Il primo, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, il secondo docente dell’Università La Sapienza di Roma. Interviene Leonardo Bruni, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, partecipa Luciano Bruccini, Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Sezione La Spezia.

Nel pomeriggio, alle 15, sempre in Auditorium Beghi, ritorna il Raccontalibri Sergio Guastini che intrattiene i bambini con uno spettacolo letterario intitolato “Il caccalibri: Sergio legge”. L’appuntamento è aperto a tutti i bambini e ai loro genitori. Al termine merenda per i piccoli. Si consiglia la prenotazione.

A partire dalle 17, l’Auditorium della Biblioteca Beghi ospita un duplice incontro con due autori di grande richiamo: Valerio Valentini, scrittore e giornalista, vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2018 presenta il suo Gli 80 di Camporammaglia (Laterza, 2018). Ad affiancarlo, Maria Grazia Simeone, bibliotecaria.



Successivamente, alle 18.30, l’apprezzato scrittore di noir, Francesco Recami presenta il suo ultimo romanzo La clinica Riposo & Pace. Commedia nera n. 2 (Sellerio, 2018) in compagnia di Gabriella Tartarini, lettrice. Segue apericena.

Alle ore 19, ritorna Libriamoci Off, presso la Libreria Booklet, con la presentazione del libro “Edelweiss” di Marco Ursano (Edizioni MdS, 2018), affiancato da Marco Della Croce.

Alle ore 21, presso la Mediateca Regionale Ligure, un’altra bella proiezione di film: “Assassinio sull'Orient Express”, nella versione del 1974, diretto da Sidney Lumet e tratto dal celebre romanzo giallo di Agatha Christie. La proiezione, preceduta dalla presentazione di Silvano Andreini, è rivolta a tutti i cittadini ed è a ingresso libero.

Alla fine della giornata, alle 21.30, la Libreria Liberi Tutti, per la sezione Libriamoci Off, accoglie il suo pubblico per la presentazione del libro “Fiori a rovescio” di Stefano Tofani (Nutrimenti Edizioni, 2018). Ad affiancare l’autore il Gruppo laAV ad Alta Voce La Spezia.

Per il programma completo: www.libriamocisp.it