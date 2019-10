Libriamoci, Sabrina Mugnos racconta i vulcani

La Spezia - Sabato 12 ottobre la rassegna "Libriamoci" propone al suo pubblico un incontro ravvicinato con uno dei fenomeni naturali più spettacolari e temibili: il vulcanesimo. Alle 17, in Auditorium Beghi, la geologa Sabrina Mugnos presenta il suo “Vulcani. Così il pianeta cambia pelle” (Hoepli, 2019). Un libro che spiega i meccanismi e le ragioni delle attività eruttive, un fenomeno naturale che rinnova di continuo la superficie del pianeta. L’autrice mostra la doppia natura dei vulcani, distruttiva e benefica al tempo stesso: da un lato cancellano terre nel giro di poche ore, dall’altro irrorano il pianeta di minerali e gas essenziali alla sopravvivenza delle forme viventi, compreso l’uomo.



Nata alla Spezia nel 1971. Laureatasi in geologia con indirizzo geochimico – vulcanologico presso l’Università degli studi di Pisa, Sabrina si è poi specializzata nello studio dell’Astrobiologia, diventando membro del Seti – Italia (presso la Stazione Radioastronomica di Medicina – Bologna) e del Centro Studi di Esobiologia (CSE) di Milano. Divulgatrice scientifica di professione tiene corsi, conferenze e convegni internazionali relativamente all’Astrobiologia e all’Archeoastronomia. Giornalista freelance, scrive per diverse testate scientifiche, ed è ospite di diverse trasmissioni televisive e radio relativamente alle suddette tematiche. Ha pubblicato: I maya e il 2012. È possibile prevedere la fine del mondo. Un’indagine scientifica (Macro Edizioni, 2009); 2012. Mito, scienza o finzione? Dai Maya alle catastrofi naturali, un’indagine scientifica sulla fine del mondo (Macrovideo, 2010); Vulcani. Quali rischi? (Maco Edizioni, 2011) e Catastrofi naturali. La natura sta davvero minacciando l’umanità? (Macro Edizioni, 2012); Cosa si cela dietro i mari italiani, i grandi vulcani sommersi, pericoli e potenzialità (Tricase, Youcanprint, 2015); (con Luca Guallini) Il grande spettacolo delle aurore polari, come si originano, dove si osservano e le tecniche per fotografarle (Tricase, Youcanprint, 2017). A seguire aperitivo. L’ingresso è libero.