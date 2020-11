Libri di mare per bambini, la nuova iniziativa de "La nave di carta"

La Spezia - Esce in occasione della campagna 2020 #Ioleggoperché il libro "La balena che nuotava sulla schiena" di Elisabetta Zanello e Olivia Del Bufalo, primo volume della collana "Il mare favoloso", edita dall’associazione spezzina "La Nave di Carta" da oltre vent’anni attiva nella didattica del mare e della navigazione. La balena che nuotava sulla schiena ha per protagonista una giovane balenottera comune con le idee un po’ confuse: è convinta di essere un grande pesce. Dopo una serie di avventure (e disavventure) scoprirà la sua vera identità di mammifero marino.

La balena che nuotava sulla schiena usa la favola per spiegare ai più piccoli le caratteristiche degli animali del mare. I libri, completamente illustrati, nascono dalla collaborazione tra illustratori, scrittori e biologi. Consulenti scientifici della collana sono i biologi marini Giampietro Sara e Giada Franci.



"L’idea di usare il linguaggio delle favole per spiegare la biologia marina è nata questa estate durante il progetto di campo estivo che abbiamo fatto insieme all’Asilo il Dondolo di Fezzano con la collaborazione del Comune di Portovenere - spiega Marco Tibiletti, presidente dell’associazione La Nave di Carta aps - . Educare al mare sin dalla più tenera età è fondamentale per formare alla cittadinanza del mare e al rispetto dell’ambiente marino. In questa iniziativa abbiamo unito tre cose che ci stanno molto a cuore: l’educazione al mare, la promozione della lettura e delle librerie indipendenti, veri e propri presidi anche della cultura del mare sul nostro territorio".



Alla Spezia il libro è in vendita presso la Libreria Ricci di via D. Chiodo e presso la Libreria Contrappunto di via G. Galilei. A Lerici e dintorni i libri viaggiano sulla libreria itinerante Ape Book Pharmacy; a Fezzano di Portovenere e alle Grazie si possono trovare nelle edicole. Presso le librerie del Golfo aderenti alla campagna #Ioleggoperché 2020 sarà anche possibile acquistare i volumi da regalare alle biblioteche scolastiche del golfo. Prezzo del libro 10 euro.