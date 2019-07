La Spezia - Mercoledì 31 luglio alle 19 lo staff della libreria Liberi tutti si sposta nel giardino di Via

Manzoni 78 per un incontro informale con la scrittrice spezzina Susanna Raule e un margarita party!

Dialoga con l'autrice: Gian Paolo Ragnoli.

Per chi volesse il ritrovo è in libreria, in Via Tommaseo, alle 18.45.