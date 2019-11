Liberi Tutti, una settimana ricca di appuntamenti

La Spezia - Un'altra settimana ricca di appuntamenti alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo.



Lunedì 4 novembre ore 17: primo incontro delle letture per bambini a cura di Alessandra Cerretti.



Venerdì 8 novembre ore 18 presentazione del libro I semi del papavero di Susanna Varese (Edizioni Eracle). Incontro a cura di LaAV La Spezia.

Dopo “Amore tra le macerie” continua in questo libro la saga di Tina e Aldo nel dopoguerra, prima in Argentina negli anni ‘50 e poi in Italia alla Spezia nei mitici anni ‘60.

I fatti personali si intrecciano con gli avvenimenti che fanno parte della memoria collettiva, attraverso la quale si crea la condivisione, si costruisce la rappresentazione del passato, in cui si identifica un popolo.

Una storia nella storia in cui ognuno può ritrovare una parte della propria vita e riviverla in maniera emozionale.

La famiglia è cresciuta, la guerra è finita, ma non i problemi e le difficoltà.

Le macerie della guerra che avevano visto nascere l’amore di Tina e Aldino e dato origine alla loro famiglia, sono ferite ancora aperte nell’anima e la ricostruzione non sembra mai concludersi…

Come un papavero rosso spontaneo che sull’esile, ma robusto stelo, è capace di spuntare nei luoghi più impensabili e resistere alle intemperie, così era stato il loro amore che aveva sparso i suoi semi e aveva generato nuovi fiori.

Il seme del papavero può cadere sulla soffice erba, in un terreno fertile e favorevole, può attecchire senza difficoltà, ma se cade nelle macerie, nella dura pietra, in un luogo buio e arido, può non aprirsi mai, può tentare di sbocciare per poi morire e seccare. Se riesce però a superare le prove più dure, fiorisce ancor più bello, cresce forte e vitale, testimoniando che è la forza di lottare e vincere che dà un senso alla vita.



Sabato 9 novembre ore 17 presentazione del libro Amore quanto basta di Valentina Gogna e Valentina Tosatti. Incontro a cura di LaAV La Spezia. Modera Patrizia Fiaschi.

Eva ha trentatré anni quando si trasferisce a Lerici per l’apertura del suo primo hotel. L’estate sta iniziando e manca circa un mese all’inaugurazione: lo staff è pronto, Villa von Holstein è stata restaurata ed Eva ha tutto sotto controllo. Ma quello che sembra il primo passo verso il futuro che ha sempre sognato, si rivela un tuffo nel passato. Sul romontorio ligure, Eva incontra infatti Manfredi della Gherardesca, l’uomo che ha sempre amato e a cui ha affidato la restaurazione dell’hotel, con cui riscopre una passione che credeva ormai sopita. Si trova così catapultata in un abisso di ricordi e nuove scoperte. Mentre Lerici mostra un nuovo volto, fatto di vecchiette bizzarre, tarocchi, e piccoli riti tradizionali, Eva si

imbatte nel diario di Gertrude, la vecchia proprietaria della Villa.

Tra quelle pagine c’è qualcosa che sa di casa, qualcosa di confortevole che profuma di erbe aromatiche, a metà tra ricette e magie. Con l’aiuto di Mirco, un affascinante pescatore di Lerici, inizierà a scoprire questo mondo fatato, in cui tutto sembra possibile. E tra lavanda e rosmarino, tra i nuovi incontri e i vecchi amori, il grande mistero che Eva dovrà scoprire sarà se stessa.