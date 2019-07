Liberi Tutti, un nuovo fine settimana di libri e autori

La Spezia - Proseguono gli appuntamenti alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo alla Spezia. Venerdì 5 luglio alle ore 18.30 presentazione del libro ...non c'è trippa per gatti! (...e per me?) di Anna Pia Rarità (GD edizioni). "Non c'è trippa per gatti" è la domanda che ci poniamo nei momenti

particolari e sono proprio quei momenti che ho voluto fermare in questo libro.

Libro un po' naif, che parla della storia mia e di quella dei personaggi con i quali ho "girandolato" sulla magica giostra della vita. L'intento è stato quello di farlo con ironia e umorismo, ponendo una particolare attenzione ai vari passaggi culturali e sociali del mondo femminile, avvenuti proprio in questo importante Secolo di cambiamenti ed evoluzioni che è stato il Novecento.



Sabato 6 luglio alle ore 21 presentazione del libro Ero una brava bambina poi sono guarita di Elena Cosentino (Do it human editori). Elena ha quasi quarant'anni, un matrimonio alle spalle e due tatuaggi, il secondo dei quali fatto un po' per esorcizzare il primo, e un po' come tributo a Elizabeth Gilbert. Vive circondata dalle donne, la sua stessa famiglia da parte di mamma si è felicemente autodefinita Matriarcato Russo nel regno di Whatsapp, e da poco si è reinventata la vita per l'ennesima volta, lasciando il famoso posto fisso e sicuro per inseguire un sogno. Perennemente in viaggio su traiettorie sbilenche, ha nascosto in queste pagine frammenti di una mappa che conduce la lettrice - e il lettore, che spesso si sentirà tirato in causa - a costruire il proprio personalissimo percorso di riscoperta di sé: 7 capitoli come i 7 continenti. Pronti a partire? Una guida alla sopravvivenza per donne intelligenti e incasinate.