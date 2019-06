Liberi Tutti, ecco Neonato e Mignani

La Spezia - Giovedì 6 giungo alle 17.30 incontro con Silvia Neonato e presentazione del libro "La ragazza che ero, la riconosco. Schegge di Autobiografie femministe" (Iacobelli editore). Incontro a cura di UDI (Unione Donne in Italia). Genova, anni Settanta: molte donne, come in altre città italiane, partecipano il movimento femminista che riempie le piazze. Ma fanno contemporaneamente anche un lavoro più nascosto, riunendosi in collettivi nelle case e nelle sedi più o meno provvisorie che la politica povera della sinistra extraparlamentare poteva mettere a disposizione in quegli anni. Quel lavoro, vera e propria pratica politica definita "autocoscienza", ha segnato la vita di tutte ed è l'eredità che le ragazze del '68 lasciano alle donne venute dopo. A quarant'anni di distanza, otto donne di quel collettivo femminista genovese si sono reincontrate, per provare a raccontare che cosa è successo nel frattempo a ciascuna di loro e al mondo. Questi frammenti di biografie femministe illuminano una stagione di forte impegno ancora troppo lacunosamente ricostruita, affondando nella storia personale di ognuna, nelle differenze di classe e collocazione, nelle reciproche relazioni e nelle vicende di una città, dal dopoguerra a oggi. Silvia Neonato, giornalista e saggista, è nata e vive a Genova. Ha lavorato lla Rai e per molti anni nel mensile NoiDonne per poi diventare responsabile delle pagine culturali del Secolo XIX.



Sabato 8 giugno ore 18.30 presentazione del libro di poesie "Cambio di Stagione" di Gabriella Mignani (Edizioni Helicon). Il libro è una raccolta di una piccola parte delle poesie che l'autrice ha scritto nel corso di decenni, decisa a non pubblicarne alcuna, fermamente convinta, come De Andrè (e prima di lui Benedetto Croce), che la vera Poesia sia di pochi e per pochi. Alcuni eventi e alcune persone le hanno fatto cambiare idea, tuttavia questa è la prima e l' ultima raccolta che Gabriella Mignani, intende pubblicare e, volutamente, il libro è diviso non in stagioni della vita, ma in stagioni atmosferiche, mescolando luoghi e tempi, in un ordine solo apparente. Gabriella Mignani è nata a Messina, da padre ligure e madre calabrese. Giornalista e scrittrice, vive alla Spezia, dove svolge un' intensa attività di operatrice culturale. Ha pubblicato la raccolta di racconti “ Effetti indesiderati“ (Cinque Terre, 2010) e il saggio “ La Cittadella (Memoranda, 2013) sulle criticità della famiglia italiana (il libro è presente nella biblioteca dell' Università di Dublino, dipartimento di Italianistica). Cura recensioni di libri, presentazioni di autori, mostre d'arte.