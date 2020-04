Liberazione, sarà una cerimonia ristretta anche alla Spezia

La Spezia - Come detto in altre occasioni l'epidemia in corso rivoluziona il rituale delle commemorazioni legate al 25 aprile che, anche nel comune capoluogo, subiranno un cambiamento sostanziale di quello che è l'annuale cerimoniale, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ci saranno nemmeno alla Spezia manifestazioni pubbliche per celebrare il 75° anniversario della Liberazione e sarà consentita la deposizione di fiori nei monumenti evitando assembramenti. Saranno presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il Prefetto Antonio Lucio Garufi ma secondo una nuova disposizione dell'Ufficio Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno partecipare i copresidenti del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza, Giorgio Pagano, Egidio Banti e Paolo Galantini. La cerimonia di domani avrà inizio alle 10 nel piazzale del Marinaio, con la deposizione di una corona al Monumento Vittoria Alata ai Caduti di tutte le guerre. A seguire è prevista la deposizione al Monumento alla Resistenza ai giardini pubblici di una corona in memoria dei Caduti e Martiri della Libertà.