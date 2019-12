Lezioni di storia, moda e stile in Sala Dante, studenti in cattedra

La Spezia - Una lezione di storia e di moda quella impartita dall'istituto Einaudi Chiodo della Spezia che ha raccontato la città attraverso i costumi tipici dell'epoca. Non solo passato, con un breve focus su Virginia Oldoini contessa di Castiglione, ma anche moda contemporanea. E' questo lo spettacolo che l'istituto spezzino ha voluto regalare agli studenti più giovani e che l'anno prossimo dovranno scegliere un nuovo percorso.

Ed è così che la sala Dante per una mattinata è diventata una casa di moda proponendo decine di abiti realizzati con il supporto del Museo Etnografico della Spezia con il direttore Giacomo Paolicchi, introdotti dallo storico giornalista Gino Ragnetti. La sfilata è stata accompagnata dalle note degli studenti del conservatorio Giacomo Puccini della Spezia.

"I ragazzi con questa manifestazione - ha spiegato il dirigente scolastico reggente dell'Einaudi Chiodo Paolo Manfredini - dimostrano di far parte di una scuola del saper fare. In questo caso raccontiamo com'era Spezia nell'Ottocento. Lo facciamo con gli strumenti che gli sono propri: con il corso di modo. E tutti gli stuendi partecipano, anche da altri corsi, prestandosi come modelli. Per la parte dedicata alla moda contemporanea uno stilista ha dato il suo contributo ospitando i ragazzi per l'alternanza scuola lavoro".

Una delle autrici della sfilata, come stilista è Vanessa Mariani di 5A sezione Moda: "Abbiamo iniziato il percorso di conoscenza degli abiti più antichi frequentando il museo Etnografico e facendoci raccontare la loro storia. I materiali usati sono: velluto, lino, jeans. Tutti tessuti che venivano usati da tutte le classi sociali. Abbiamo dunque realizzato gli abiti da festa della Spezia, Sarzana e alcuni abiti della contessa di Castiglione dalla giovinezza, all'età adulta, fino alla vecchiaia quando ormai si vedeva sfiorita. Il modello al quale sono più legata, che ha richiesto quattro mesi di lavoro, è marrone ed è legato alla giovinezza della contessa. Ne siamo davvero orgogliosi".

A portare i suoi saluti anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha incitato i ragazzi a far fruttare i propri talenti: "Dovete farli sbocciare. Voglio complimentarmi con il vostro dirigente scolastico. Voi siete capaci di creare la bellezza e dovete proseguire su questa strada".



Non solo storia nella sfilata dell'Einaudi Chiodo. Nell'ambito della manifestazione sono stati presentati anche alcuni abiti che hanno partecipato ad un concorso a Pisa dal tema tra sogno e ralità e altri che sono stati realizzati nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro assieme allo stilista Mario Plazzotta dello Studio moda Fashion di Sarzana. Tutti questi abiti hanno chiuso la sfilata, uno in particolare, nero e realizzato con materiali di scarto tra le quali bottiglie di plastica aveva lo scopo di sensibilizzare sui temi ambientali.