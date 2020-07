Levanto e Bonassola nel tour di Girovagando 2020

La Spezia - Con due nuovi appuntamenti il 17 e 18 luglio continua il percorso di Girovagando 2020, l’iniziativa organizzata dalle guide abilitate di AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria – sezione della Spezia, che si propone di far conoscere meglio aspetti noti e meno noti del nostro variegato territorio. Gemme di Riviera è il titolo della serie di visite che in questo mese di luglio verranno dedicate a due centri costieri molto frequentati nel periodo estivo, soprattutto per la bellezza delle loro spiagge: Levanto e Bonassola. Si partirà con Bonassola, che al fascino del paesaggio naturale, soggetto di tanti dipinti di Antonio Discovolo, unisce un patrimonio di storia e di arte di notevole rilievo. Grazie alla collaborazione del Comune di Bonassola sarà possibile visitare l’ex Oratorio di Sant’Erasmo, così profondamente legato alle attività marinare che per secoli hanno caratterizzato l’economia del borgo; la cortese disponibilità di don Giulio Mignani ci consentirà di apprezzare numerosi tesori di arte tessile e di oreficeria conservati nella parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria. Per chi vorrà, il percorso potrà concludersi con una piacevole passeggiata serale, tra colori e profumi mediterranei, fino alla scogliera della Madonnina della Punta. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono rivolte ad un numero limitato di partecipanti. Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com.