Leonardo 'tira', oltre 4mila ingressi al cinema 10D

Appuntamento alle Terrazze.

La Spezia - Ultima settimana per visitare Le Macchine di Leonardo al centro commerciale Le Terrazze (La Spezia): la grande mostra in onore di Leonardo Da Vinci, iniziata il 23 marzo terminerà domenica 14 aprile e coinvolgerà tutti i visitatori del centro, proprio in occasione del cinquecentenario dalla morte del grande inventore, avvenuta nel Castello di Amboise in Francia il 2 maggio 1519.



Hanno aderito all’iniziativa del progetto di didattica integralmente dedicato ai bambini, con visite guidate ad hoc per gli Istituti Scolastici del territorio e un servizio navetta gratuito, 61 classi pari a circa 1.200 studenti che dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 sono venuti al centro per partecipare alla lezione di didattica, visitare la mostra e il cinema 10D.



Nelle ultime due settimane sono stati registrati 4.029 ingressi al cinema 10D con una media di 250 circa al giorno.



All’interno delle aree dedicate, è possibile apprendere tutti i segreti delle Macchine di Leonardo grazie all’esposizione dei suoi prototipi e a una serie di dettagliati pannelli informativi. La mostra, aperta a tutti gratuitamente, negli orari di apertura del centro, è suddivisa in vari settori con focus tematici differenti nelle gallerie del centro commerciale.