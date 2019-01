Le "trasparenze" di Jasoni in mostra al Las

La Spezia - Si apre con l'inaugurazione delle 17 il prossimo 31 gennaio la mostra "Trasparenze" di Maura Jasoni. Teatro della personale che rimarrà in esposizione fino al prossimo 7 marzo nei locali espositivi del Las presso il Liceo Artistico di Via Montepertico. La Jasoni - come spiega il professor Enrico Formica nella sua presentazione - "ci dimostra che può esistere un classicismo moderno ed evocativo, nel quale la perfezione della tradizione si stempera in nostalgia di quella certezza del mondo che sorreggeva i nostri antenati e sembrava solo provvisoriamente messa in crisi dalle turbolenze romantiche. Poi Freud e Einstein hanno invece ufficializzato quello che disse San Paolo e l'arte ha sempre detto: videmus nunc per speculum in aenigmate. Per quanto si insegua il reale, il risultato di ogni osservazione è sempre un'apparenza che nasconde sostanze inattingibili. Questa è appunto la cifra espressiva di Maura: la perfezione è velata, la realtà si dipana su piani multipli. Specchi, riflessi, trasparenze e veli confondono e moltiplicano la percezione, danno vita ad un mondo misterioso e peculiare, in cui le figure non camminano dritte in ambienti definiti, ma si aggirano, fluttuano - naturalmente danzano - su pavimenti di nuvole e d'acque. L'installazione centrale 'Le punte' diventa così non solo il perno di questa mostra, ma l'espressivo emblema della sua arte".