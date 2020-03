Le "tabulae della Pace" di Dante sono all'Archivio di Stato spezzino

La Spezia - L'Archivio di Stato di La Spezia aderisce alla prima edizione del Dantedì - giornata dedicata a Dante Alighieri, in programma per mercoledì 25 marzo 2020, segnalando nell'ambito del proprio patrimonio documentario le tabulae della Pace di Dante, documenti notarili rogati nel 1306 dal notaio Giovanni Parente di Stupio, in occasione del passaggio del Sommo Poeta in Val di Magra.

I sette bifogli furono estratti dal cartolare del notaio sarzanese nei primissimi anni del XX secolo quando ancora erano di pertinenza dell'Archivio Notarile di Sarzana e quindi riposti in apposite teche di vetro in quanto prestigiosi “cimeli danteschi”. Le tabulae sono rimaste nella disponibilità dell'archivio notarile del Ministero di Giustizia fino al 2005 quando sono state versate all'Archivio di Stato della Spezia, istituto deputato alla loro conservazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Le tabulae attestano l'opera di Dante come mediatore di pace tra il Vescovo di Luni e i potenti marchesi Malaspina, che com'è noto sono stati celebrati nel canto VIII del Purgatorio, attraverso l'incontro tra Dante e Currado Malaspina.



In quanto depositario di questa straordinaria testimonianze, l'Archivio di Stato della Spezia partecipa dunque all'iniziativa voluta dal Consiglio dei Ministri di celebrare il Sommo Poeta il 25 marzo con l'istituzione del “Dantedí" e segnala la possibilità di accedere all'introduzione storica alle “carte di Dante”, attraverso il proprio sito internet http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it/.