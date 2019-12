Le poesie dialettali spezzine dei “La n’è mai tropo tardio” per il Natale di Aidea

La Spezia - Appuntamento giovedì 19 dicembre alle 17.30 presso la sede Aidea, Via Persio 27, per spettacolo di Natale con il gruppo “La n’è mai tropo tardio”, un originale e divertente reading poetico, all’insegna della tradizione organizzato dall’associazione Aidea per il tradizionale scambio di auguri natalizi.



Per l’occasione gli amici del gruppo dialettale spezzino reciteranno una rosa di poesie dedicate al Natale. Presenta Piergiorgio Cavallini che sta in questo periodo conducendo presso l’Aidea un corso di dialetto. Non mancheranno brevi interventi poetici in lingua originale da parte dei docenti dell’associazione: arrangiamento musicale di Jacopo Bianchi.

Presenta Sara Mainenti, interverranno i docenti dell’associazione e il direttivo.



Nell’occasione verranno presentate le nuove attività per il 2020 per cui sono aperte le iscrizioni, ingresso libero. Tra le novità del prossimo anno si segnala un interessante corso in orario serale“Social 10 e lode: guida per l'utilizzo dei principali social network e per la creazione di una strategia efficace di comunicazione” a cura di Chiara Tenca, giornalista. Non mancheranno nuovi corsi di discipline umanistiche, linguistiche e dedicati ad attività ricreative. Orari e programmi presso la sede Aidea. Si prendono appuntamenti per conoscere gratuitamente il proprio livello linguistico.



Si ricorda che in orario di segreteria si stanno prendendo le iscrizioni alla prossima sessione di febbraio dell’esame CILS B1 per cittadinanza e si organizza un corso preparatorio presso sede Aidea.



I corsi sono riservati agli associati. Le conferenze sono a ingresso libero Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org