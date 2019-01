Le poesie di Terzago tra Italia e Cina

La Spezia - Sabato 26 gennaio alle 18.30 alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo 49, alla Spezia, presentazione e letture dei testi contenuti in 'Caratteri' di Francesco Maria Terzago, alla presenza dell'autore. La narrazione di una realtà che si inanella tra periferia italiana e Cina, senso di sradicamento, ritorno e rinascita. L'evento sarà accompagnato da un semplice aperitivo dal sentore asiatico.



"Nel buio avevi raccolto dei fiori ma

non eri stata capace di riconoscerli,

erano fiori bellissimi, avevi detto – anche se

non avevi potuto portarli qui, svegliandoti.

Fossimo stati nello stesso buio

ci saremmo aiutati a vicenda – al mattino

avremmo scritto, a turno, delle sillabe.

Tu una, io quella seguente; ce lo eravamo detti

fermi in tangenziale: per fare un nome

servono almeno due persone, per disfarlo

il silenzio di uno solo." da Caratteri.



? Raccolta di poesie, Caratteri è l’esordio di Francesco Terzago. Plaquette e progetto di mail art, dopo circa dieci anni di sviluppo, diffusione clandestina e peregrinazioni, diventa, grazie al coraggio di Vydia, e allo splendido lavoro di Cristina Babino, un libro a tutti gli effetti.



? La pubblicazione, nel dettaglio:

Caratteri, il cui prezzo è di €10, è il secondo titolo di una collana, Nereidi, preceduto solo da “Sespersa” di Alessandra Carnaroli.

____

“(…) Se dovessi trovare un punto di maggiore profondità rispetto al quale entrare nel merito di Caratteri, lo situerei proprio nella relazione tra la lingua, il soggetto della lingua stessa e gli eventi che lo coinvolgono, alla ricerca di catturare un tempo vissuto non appaltato allo strapotere della comunicazione. Un tempo dove gli eventi quotidiani che hanno impronta di sé e lo tsunami di accadimenti che ci travolge a ogni istante attraverso la comunicazione non si confondono né rimangono tra loro irrelati. Si tratta della differenza tra contemporaneità e attualità, dove l’attualità è iperproduzione di informazioni che rischiano di cancellare la memoria e la coscienza del tempo vissuto: ognuno di noi, infatti, vive una sua attualità, ma il senso di questa attualità dovrebbe fiorire dalla sua intera esperienza esistenziale.”

Dalla prefazione di Gian Mario Villalta.

___

? "Caratteri affronta un periodo della mia vita, segnato dall’itineranza, e riassume le sensazioni di molti italiani che hanno lasciato la provincia per raggiungere un paese distante nella geografia e nella cultura; fu la Cina, nel mio caso. E, da lì, dopo qualche anno, sono tornati indietro (trovando la penisola ancora più ostile rispetto a quando l’avevano lasciata).

L’introduzione è di Gian Mario Villalta e lo ringrazio molto per le parole che ha speso nei confronti di questo lavoro. Il volume, 94 pagine complessive, si arricchisce di una sezione di inediti titolata interludio: un ponte tra questo lungo apprendistato poetico e un nuovo progetto del quale avete avuto un’anticipazione su Nazione Indiana a settembre di quest’anno.

Che altro aggiungere, con Vydia un capitolo si chiude in quello che credo sia il migliore dei modi: un prodotto curato, e questo lo devo a Cristina Babino, con una perizia fuori dal comune."

___

Per informazioni maggiori sull'autore:

https://francescoterzago.it/caratteri-esordio-di-francesco-terzago/

https://francescoterzago.it/chi-sono/