Le percussioni di Simone Rubino incontrano il violoncello di Enrico Dindo

La Spezia - “Concerti a Teatro” – la rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia al Teatro Civico della Spezia – prosegue venerdì 5 aprile alle 21, con l’esibizione del percussionista Simone Rubino e di Enrico Dindo al violoncello: un incontro fra strumenti differenti ma complementari, che saprà sorprendere e affascinare il pubblico. Designato vincitore nel 2018 del 37° Premio della critica musicale “Franco Abbiati”, Simone Rubino si è fatto conoscere a livello mondiale come uno dei più grandi percussionisti di musica classica di tutti i tempi: i suoi concerti sono un’esplosione di colori e di precisione ritmica, sempre caratterizzati da uno stile molto sensibile e affascinante. Enrico Dindo, già vincitore del Primo Premio al Concorso Rostropovich di Parigi nel 1997, svolge un’intensa attività da solista che lo ha portato ad esibirsi in moltissimi paesi, con alcune tra le orchestre più prestigiose e al fianco di importanti direttori.



Insieme proporranno un programma che partendo da Bach, con la terza suite per violoncello qui trascritta per marimba, attraverserà il Novecento con brani di Hindemith, Xenakis e Piazzola fino ad arrivare ai nostri giorni. Dindo e Rubino eseguiranno infatti la composizione per violoncello e marimba “Mariel” del compositore argentino Osvaldo Golijov e il nuovo lavoro “Red Harvest” di Carlo Boccadoro, fra i più noti compositori italiani di oggi. Per fornire approfondimenti sul programma della serata, il concerto sarà anticipato da una guida all’ascolto a cura del compositore Oliviero Lacagnina, alle 18 presso il Ridotto del Teatro Civico (ingresso libero).



Il giorno successivo, sabato 6 aprile (ore 11), al Conservatorio “G. Puccini” della Spezia, Simone Rubino e Enrico Dindo incontreranno gli studenti di musica del territorio: un’opportunità per i più giovani di conoscere e venire a contatto con due protagonisti del panorama musicale odierno. I biglietti per il concerto sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Civico (0187 727521) e online su www.vivaticket.it. Info: www.fondazionecarispezia.it.