Le opere di strada di Stefano Sergiampietri in mostra alla Loggia dè Banchi

La Spezia - "Muro su tela" è il titolo della mostra personale di Stefano "Stentwo" Sergiampietri che si potrà vedere fino al 9 gennaio presso la Loggia dè Banchi di via Mazzolani alla Spezia. Per l'artista castelnovese si tratta di un'inedita esposizione "interna" di opere che solitamente sono dipinte sui muri in contesti urbani. Una peculiarità su cui gioca anche il titolo della mostra del giovane writer della Val di Magra che dopo aver realizzato il murales dedicato alla Pace di Dante lungo la strada che conduce a Castelnuovo, in estate ha partecipato anche all'evento "Street players" che ha riunito all'ippodromo di San Siro a Milano cinquecento street artists provenienti da tutta Europa per celebrare il genio di Leonardo Da Vinci. Di recente ha curato anche la digital cover di "Salsedine", nuovo singolo di Limbrunire.

La mostra alla Loggia è visibile gratuitamente negli orari di apertura del locale.