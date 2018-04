Le note della Monday Big Band per la Colonna della libertà

La Spezia - Sabato 28 e domenica 29 aprile arriverà alla Spezia “La Colonna della Libertà”, la manifestazione storico-rievocativa collegata alle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione d’Italia.



Si tratta di una carovana composta da 150 mezzi militari storici della Seconda Guerra mondiale, perfettamente restaurati che partirà da Pisa per arrivare in parata alla Spezia sabato 28 intorno alle 12. La colonna avrà al seguito 450 persone provenienti da tutto il mondo: Brasile, Canada, Germania, Regno Unito ecc. Per l’occasione l’assessorato alle attività produttive del Comune della Spezia ha organizzato sabato sera, 28 aprile, a partire dalle 21 l'esibizione della “Monday Big Band” diretta da Umberto Marsilli in piazza Mentana con musica Jazz anni 40/50/60.



Si coglie l’occasione per ricordare il programma.



Sabato 28 aprile



- Alle ore 15.30 i mezzi della Colonna della Libertà muoveranno da Via Valdilocchi per eseguire la parata all’interno del centro cittadino attraversando, viale San Bartolomeo fino all’incrocio con via San Cipriano, attraversandolo in direzione di Via Veneto, proseguendo fino a Piazza Europa, dove tutti i mezzi si posizioneranno nell’area di Via Veneto compresa via Crispi e Piazza Bayreuth utilizzando anche l’area della stessa Piazza.



- Alle ore 19.00 i mezzi della Colonna della Libertà si muoveranno seguendo via Veneto in direzione Via XX Settembre, Viale Italia, Viale Amendola, fino all’ingresso della Base Militare della Marina Militare di Porta Arsenale.



Domenica 29 aprile



- Alle ore 10.00 i mezzi della Colonna della Libertà usciranno da Porta Arsenale, percorrendo viale Amendola fino all’incrocio con via Garibaldi, da lì proseguiranno per via Garibaldi, via Gramsci, per posizionarsi per l’esposizione statica in via Chiodo, disponendosi su due file. Alle ore 16.00. i mezzi della Colonna della Libertà partiranno per San Miniato.