Le musiche raffinate dei Melancholy Drive portano un pizzico di Ucraina da Bacchus

La Spezia - Venerdì 12 gennaio osteria Bacchus dà il via alla programmazione musicale 2018 con una raffinata formazione in arrivo direttamente dall'Ucraina: Melancholy Drive.



Melancholy Drive è un progetto composto da Dima e Alyona, due musicisti polistrumentisti ucraini. Il live ha diverse sfumature combinando fra loro diversi generi come trip-hop, indie jazz, electroacustic. Propongono brani inediti alternando alcune cover del tutto riarrangiate. Da anni in tour per i paesi dell'est, a Gennaio per la prima volta in tour in Italia. Dima: voce, chitarra, tastiera Alyona: e-drum pad.



Il concerto avrà inizio alle 22.



Info 01871584939 / 3394908117