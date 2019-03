Le guitarbox artigianali di Zi Rock sono di scena da Bacchus

La Spezia - Vennerdì 29 marzo alle 22 l'osteria Bacchus è lieta di ospitare un one man band d'eccezione ZI ROCK and his little toys... “KILL THE BLUES TOUR”. ZI ROCK and his little toys, un progetto unico che propone un live show con GuitarBox autocostruite da materiali di recupero, tutto è proteso verso il riciclo, riuso, recupero e autoproduzione.

È in promozione del suo album “TRIED TO KILL THE BLUES” in uscita a Dicembre 2018 ovviamente autoprodotto. Il suo spettacolo ha il Blues come protagonista principale con un particolare sound ricercato dalla costruzione delle sue GuitarBox ed un passionevole ritorno al Roots-Blues degli anni 30/40.



Sarà possibile ammirare l’esposizione delle sue GuitarBox durante l’esibizione.