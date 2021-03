Le donne di Confartigianato vicine agli ospiti della Caritas

La Spezia - Confartigianato Donne Imprese, in occasione della Festa della Donna, lunedì 8 marzo organizzerà una cena speciale alle persone ospitate presso la Locanda "Il Samaritano", nell'ex galoppatoio del Campo Montagna, gestita dalla Caritas. Il gruppo donne conferma così un rapporto consolidato con la Caritas di Don Luca Palei in un momento così difficile e precario per imprese e cittadini, ma ancora di più per le persone che vivono povertà e difficoltà abitative. Un piccolo gesto, che vuole contribuire a non far sentire soli e dimenticati gli ospiti. Cucinare e pensare a loro è una delle tante forme di quel “prendersi cura”, spesso ricordato da Papa Francesco. Le donne di Confartigianato che gestiscono aziende, lavoro, famiglie, figli senza dimenticare mai il loro essere donna cercheranno così di far arrivare la loro attenzione a chi ne ha più bisogno. Vista l’emergenza Covid-19 la cena non verrà servita ma consegnata in appositi sacchetti porzionati. Ecco il menu: insalata russa, torte di verdura e di riso; insalata di pasta; arrosto di tacchino e patate al forno, biscottini e crostata di marmellata; arance e banane. Ad ognuno verrà poi regalata una piantina di primule per la propria cameretta perché oltre al cibo tutti noi abbiamo bisogno di bellezza e considerazione. Il gruppo donne Confartigianato è costituito dalle imprenditrici Anna Alfano, Antonella Cheli, Antonella Mariotti, Berenice Ofosua, Carla Sartoris, Cinzia Angelotti, Cristina Tomaino, Elena Pierozzi, Elisa Cortese, Enkela Mamaj, Federica Panuccio, Francesca Bonfiglio, Ilaria Catti, Maria Coscia, Patrizia Casentini, Sabrina di Donna, Vanda Francini e tutte le donne del personale di Confartigianato. Per entrare a far parte del gruppo Donne Impresa Confartigianato e partecipare alle iniziative è possibile chiamare Antonella Simone, tel. 0187.286655.