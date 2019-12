Le cornamuse delle Scots Guards e Andrea Bacchetti per salutare il 2019

La Spezia - Ultimo appuntamento della rassegna "Cinquant’anni degni di nota", e anche del 2019. Il 31 dicembre al Teatro Civico alle 20.30 si terrà il tradizionale concerto di fine anno, organizzato dalla Società dei Concerti, che quest’anno porta sul palco uno spettacolo che si preannuncia davvero unico, suoneranno infatti l’Orchestra Filarmonica di Lucca, special guest le Cornamuse delle Scots Guards, e nell’ultima parte un altro ospite speciale, il pianista Andrea Bacchetti. Un programma denso quello della serata che, per l’orchestra Filarmonica diretta dal maestro Andrea Colombini, sarà dedicato al valzer con un omaggio ai più celebri brani della tradizione viennese (Strauss jr, Offenbach, Strauss) e a brani da opere di Mozart e Verdi.



Andrea Colombini il “creatore” l'orchestra Filarmonica di Lucca di cui è direttore artistico, ha studiato pianoforte, canto composizione, contrappunto e percussioni, iniziando a dirigere nel 1994 ed eseguendo sino da allora più di 400 concerti alla testa di orchestra di valore nazionale e internazionale. Ha diretto La Boheme nel nuovo allestimento al Teatro del Giglio, nell'ottobre del 2017, essendo il primo direttore d'orchestra a curare anche la regia dell'opera pucciniana. E’ uno dei tre biografi esistenti di Herbert Von Karajan, lavora come volto culturale per Sky International. In chiusura di serata sul palco Andrea bacchetti, un talentuoso del pianoforte che dal debutto, a soli undici anni, a Milano, nella sala verde con i solisti veneti, si esibisce oggi in Italia con le maggiori orchestra ed enti lirici e con tutte le più importanti associazioni concertistiche, all'estero con numerose orchestre e nei più importanti Festival internazionali. Andrea, inoltre, incide in esclusiva per Sony Classical e per questa serata si esibirà eseguendo musiche di Schubert e Chopin. I biglietti del concerto sono acquistabili presso la biglietteria del teatro Civico della Spezia, con posto unico al costo di euro 25,00.



L’evento è organizzato con il sostegno del Comune della Spezia, Enoi Energy Spa, Banca Carige. Si ringrazia per la collaborazione la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. Per informazioni SdC onlus: T.0187-731214 - 351 628 1806 ww.sdclaspezia.it info@sdclaspezia.it https://www.instagram.com/societadeiconcertisp. Prenotazioni: Teatro Civico T. 0187 727 521