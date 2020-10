Le congratulazioni di Peracchini a Giuseppe Bruno, nuovo direttore del Conservatorio

La Spezia - In merito alla nomina del maestro Giuseppe Bruno a nuovo direttore del Conservatorio ‘G. Puccini’ della Spezia, il sindaco Pierluigi Peracchini dichiara: "Vorrei congratularmi con il Maestro Giuseppe Bruno per la nomina a Direttore del Conservatorio spezzino, una realtà autorevole e consolidata sul nostro territorio. Un incarico prestigioso che sono certo saprà svolgere con la professionalità che lo contraddistingue. Il Conservatorio “G. Puccini” è una perla rara nel nostro territorio, poiché riveste un’importanza straordinaria nell’alta formazione musicale e nella promozione culturale riconosciuta in tutta la Liguria: la straordinaria sinergia coltivata in questi anni fra il Conservatorio, il Comune della Spezia e altri enti e istituti ha consentito, infatti, di promuovere eventi di grande successo di pubblico e di alta caratura culturale che, sono certo, continuerà in futuro. Colgo l’occasione per ringraziare il Maestro Federico Rovini che in questi anni ha guidato il Conservatorio conseguendo eccellenti risultati e consolidando il rapporto di collaborazione tra l’Ente e l’Istituto, nella speranza che proseguirà fattivamente con il nuovo Direttore Maestro Bruno".